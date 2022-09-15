Ermenistan bozguna uğradı! Azerbaycan ordusu yerle bir etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu.

Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi.

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A İNSANİ ATEŞKESE UYMA ÇAĞRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki gerginliğin nedeninin Ermenistan olduğunu bildirerek, Ermenistan'ı insani ateşkese uymaya çağırdı. Açıklamada, "Bölgede barış ancak uluslararası hukuka ciddi bir şekilde uyulmasıyla sağlanabilir" denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 12 Eylül'den itibaren Ermenistan'ın provokasyonuyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 12 Eylül'den itibaren Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'a yönelik başlattığı askeri provokasyonun uluslararası toplumun çağrılarına ve ateşkes anlaşmasına rağmen devam ettiğine vurgu yapıldı.

"ERMENİSTAN'I YIKICI FAALİYETLERİNDEN KAÇINMAYA VE İNSANİ ATEŞKESE UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Açıklamada, "Bilindiği üzere Azerbaycan ordusu tarafından meşru askeri hedeflere yönelik karşı tedbirler alınıyor. Azerbaycan tarafı, uluslararası insani hukuka ve hümanizme bağlı kalarak ülkemizin toprak bütünlüğüne karşı provokasyon yapan Ermeni askerlerinin cenazelerini tek taraflı olarak Ermeni tarafına teslim etmeye hazır olduğunu beyan etmiş ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi konuyla ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Böyle bir durumda provokatif eylemlerinden vazgeçmemesi ve Azerbaycan mevzilerini topçu silahlarla ateş altına alması, Ermenistan'ın bölgedeki durumun daha da gerginleşmesinden yana olduğunu göstermektedir. Ermenistan'ı yıkıcı faaliyetlerinden kaçınmaya ve insani ateşkese uymaya çağırıyoruz. Bölgede barış ancak uluslararası hukuka ciddi bir şekilde uyulmasıyla sağlanabilir" ifadeleri kullanıldı.