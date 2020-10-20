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Dünya

Ermenistan bozguna uğramaya devam ediyor! Azerbaycan yeni bilançoyu açıkladı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların sürdüğü açıklandı. Açıklamada çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini ifade edildi.

AA20 Ekim 2020 Salı 07:50 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 07:51
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

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