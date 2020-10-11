İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2020 Pazar / 23 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan, Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal etti
Dünya

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal etti

Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırarak ateşkesi ihlal etti.

AA11 Ekim 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 09:53
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın gece saatlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Füzeyle vurulan binada çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar arasında çocuklarında olduğu belirtiliyor.

- Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes ilan edilmişti

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.