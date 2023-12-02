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Dünya

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nın geçişlere hazır olduğunu, bu konuda Türkiye'den olumlu sinyallerin beklendiğini duyurdu.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 14:23 - Güncelleme:
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda çalışmaların tamamlandığı, kapının geçişlere hazır olduğu bildirildi. Açıklamada, "Margara Sınır Kapısı faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vaan Kostanyan geçtiğimiz günlerde, Türkiye sınırını açabileceklerini açıklarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, özel temsilciler ile gerçekleşen Türkiye - Ermenistan ilişkileri normalleşme görüşmelerinde üzerinde varılan anlaşmaların uygulanmasını umduğunu söylemişti.

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