11 Kasım 2020 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:52

Ermenistan’ın, Karabağ’a işgaline son vermek isteyen Azerbaycan operasyonların ilk başladığı günden bugüne tüm kararlılığıyla zafere ulaştı. İşgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yenilgiyi kabul ederek ateşkesi imzalaması ise Ermeni halkını sokaklara döktü. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Paşinyan’ın, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak.” demesinin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. EurAsia Daily'nin haberine göre, Ermenistan hükümetinin Kurmay Başkanı Eduard Aghajanyan ise Erivan'daki ayaklanmalarda altı kişinin gözaltına alınıp tutuklandığını duyurdu. Tutukluların, Ermenistan Ceza Kanunu'nun iktidara el koyma ve anayasal düzenin şiddetle yıkılması çağrılarına ilişkin maddeleri uyarınca tutuklandığı öğrenildi.

PAŞİNYAN: KİŞİSEL EŞYALARIM ÇALINDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ateşkes antlaşmasının imzalanmasından sonra eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

SARKİSYAN: ANLAŞMAYI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.