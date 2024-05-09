İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2205
  • EURO
    34,767
  • ALTIN
    2404.12
  • BIST100
    10261.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan kararı onaylandı! Rus askerlerinin çekilmesini istiyorlar
Dünya

Ermenistan kararı onaylandı! Rus askerlerinin çekilmesini istiyorlar

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'la temas hattına 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında konuşlandırılan Rus Sınır Muhafızları ile Rus askerlerinin çekileceğini ve Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus askerlerinin çekilmesi kararının onaylandığını açıkladı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 15:49 - Güncelleme:
Ermenistan kararı onaylandı! Rus askerlerinin çekilmesini istiyorlar
ABONE OL

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Ulusal Meclisi "Sivil Sözleşme" Grubu Başkanı Hayk Koncoryan şahsi sosyal medya hesabından Rus askerlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan ile yapılan 44 günlük savaş sırasında ve sonrasında, Ermenistan'ın farklı bölgelerine konuşlanan Rus Sınır Muhafızları ve askerlerinin mevzilerini boşaltacaklarını vurgulayan Koncoryan, "Zvartnots Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızları'nın faaliyetlerinin durdurulması kararı da en üst düzeyde onaylandı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki Rus Sınır Muhafızları ve askerlerinin çekilmesi kararına değindi.

Peskov, koşulların değişmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rus askerlerinin Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinden çekilmesi konusunda anlaşmaya vardığını teyit ederek Ermeni tarafının talebi üzerine İran ve Türkiye sınırındaki Rus Sınır Muhafızları'nın görevlerine devam edeceğini kaydetti.

Ermenistan yönetimi, 6 Mart'ta, başkent Erivan'da bulunan Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızlarının görevlerinin sona erdirilmesine yönelik karar almıştı.

  • Ermenistan yönetimi
  • Rus askerleri
  • Zvartnots Havalimanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.