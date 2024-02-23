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Dünya

Ermenistan kararını verdi: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeliğini dondurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, eski Sovyet ülkelerinin oluşturduğu bir kulüp olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) Ermenistan'a karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmediğini, Ermenistan'ın KGAÖ'ye katılımını dondurduğunu söyledi.

Star Gazetesi23 Şubat 2024 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Ermenistan kararını verdi: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeliğini dondurdu
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Yirmi yılı aşkın bir süredir Moskova liderliğindeki askeri ittifakın bir parçası olan Ermenistan, Vladimir Putin yönetimindeki Rusya'yla giderek büyüyen anlaşmazlığın bir sonucu olarak üyeliğini fiilen askıya aldı.

Paşinyan, eski Sovyet ülkelerinden oluşan CSTO'nun "Ermenistan'a karşı güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmediğini" belirtti. "Bu durum sonuçsuz kalamazdı. Bunun sonucu da pratikte CSTO'ya katılımımızı dondurmuş olmamızdır" diyen Paşinyan, Moskova'yı ittifak üyesi olmayan komşu ülke Azerbaycan'la yaşanan çatışmaya müdahale etmemekle suçladı.

Eylül ayında Azerbaycan'ın Erivan destekli Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için başlattığı saldırı 100.000 Ermeni'nin göçüne yol açınca gerilim doruğa çıktı. Moskova bölgede bir barış gücü konuşlandırmıştı ancak bu güç saldırı öncesinde mevzilerini terk etti.

Günler önce POLITICO'ya verdiği demeçte Paşinyan, Moskova'nın misyonunun başarısız olduğunu ve "Ukrayna'daki olayların bir sonucu olarak, Rusya'nın yeteneklerinin değiştiğini", ortaklarını savunmaya daha az istekli ya da muktedir hale geldiğini söyledi. Paşinyan, Ermenistan'ın şu anda AB ve ABD ile birlikte bir dizi demokratik reform gerçekleştirmek ve demokrasisini güçlendirmek için çalıştığını da sözlerine ekledi.

Başbakanın son açıklamaları, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sébastien Lecornu'nun Cuma günü Ermenistan'ı ziyaret ederek radar ekipmanları ve gece görüş gözlüklerini içeren yeni silah anlaşmaları paketini açıklayacağı sırada geldi.

Ancak bir AB sınır misyonuna ev sahipliği yapmasına rağmen Ermenistan'da binlerce Rus askeri konuşlanmış durumda ve sınırları Moskova'nın güvenlik güçleri tarafından kontrol ediliyor. Paşinyan daha önce Rusya ile yapılan bu anlaşmaların sona erdirilebileceğini ima etmiş olsa da, Ermenistan'ın CSTO üyeliğinin "farklı bir yasal-sözleşmeli sistem" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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