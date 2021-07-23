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Dünya

Ermenistan rahat durmuyor! Azerbaycan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile sınırda çatışma yaşandığını duyurdu.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 22:15 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 22:15
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Savunma Bakanlığının açıklamasında, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel saatle 16.00 sıralarında aynı istikamette çatışmalar başlamış, Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

23 Temmuz günü saat 16:00 sularında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başarkeçar bölgesindeki mevzilerinden Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Kelbecer bölgesindeki mevzilerine ateş açtı.

Karşı taraftan keskin nişancı ateşi sonucu askerimiz Yakubli Farman Telman oğlu şehit oldu.

Savunma Bakanlığı, şehidin yakınlarına en derin taziyelerini iletiyor!

Şu anda bu yönde bulunan Azerbaycan Ordusu birlikleri müdahale tedbirlerini yürütüyor.

Ermeni tarafı, bu tür provokasyonlarla iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da kötüleştirme niyetindedir.

Provokasyonun tüm sorumluluğu Ermenistan'a aittir.

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