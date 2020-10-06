06 Ekim 2020 Salı 16:58 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:19

Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, Azerbaycan topraklarından başarıyla uzaklaştırılıyor.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GURUR VERİCİ PAYLAŞIM

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı, 2016 yılındaki çatışmalarda "Azerbaycan Bayrağı" nişanesi alan Tahir Misirkhanov'un başarılarını övdüğü bir paylaşım yaptı.

11 ERMENİ ARACINI İMHA ETTİ

Bakanlık, Ermenistan ile sıcak çatışmaların yaşandığı Karabağ'da ön saflarda yer alan Tahir Misirkhanov'un, şu ana kadar Ermenistan'a ait 11 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.

TAKDİR EDİLDİ

Azerbaycan askeri Tahir Misirkhanov, başarıları ile bakanlığın ve Azerbaycan halkının takdirini topladı.