Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, Azerbaycan topraklarından başarıyla uzaklaştırılıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı, 2016 yılındaki çatışmalarda "Azerbaycan Bayrağı" nişanesi alan Tahir Misirkhanov'un başarılarını övdüğü bir paylaşım yaptı.
Bakanlık, Ermenistan ile sıcak çatışmaların yaşandığı Karabağ'da ön saflarda yer alan Tahir Misirkhanov'un, şu ana kadar Ermenistan'a ait 11 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.
Azerbaycan askeri Tahir Misirkhanov, başarıları ile bakanlığın ve Azerbaycan halkının takdirini topladı.