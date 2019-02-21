Ermenistan'a ait İHA Azerbaycan askerleri tarafından düşürüldü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
- İHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğlen saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde Ermenistan’a ait “X-55” tipli İHA’nın Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı belirlendi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.