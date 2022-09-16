Ermenistan'da kaos! Paşinyan: Toprak vermeye hazırım

Azerbaycan sınırındaki son çatışmalar sonrasında hem diaspora hem de savaş isteyen ülke içi muhalefetin hedefindeki Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkenin güvenliği ve barışı için 'toprak vermeye' hazır olduğunu söyledi.

ERMENİSTAN'DA KAOS! PAŞİNYAN: TOPRAK VERMEYE HAZIRIM

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: Parlamento'da açıklama yapan Paşinyan, Azerbaycan ile barış sağlanması karşılığında 'toprak vermeye' hazır olduğunu söyledi. Karşıt seslere meydan okuyan Ermeni lider, Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmada 105 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ermeni ordusu 12 Eylül gecesi Kafkaslar'da gerilimi yeniden yükseltmiş, işgalden kurtarılan bölgelere 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırı ve sabotaj girişimini gerçekleştirmişti.

'BAŞIMA NE GELECEĞİ UMRUMDA DEĞİL'



Başkent Erivan'da meclis binası önünde toplanarak gösteriler düzenleyen muhalefete cevap veren Paşinyan "Eleştirileceğimiz, azarlanacağımız, vatan haini ilan edileceğimiz, hatta halkın bizi hükümetten bile indirebileceği bir belge imzalamayı planlıyoruz. Fakat yine de memnunuz. Çünkü bu anlaşmanın sonucunda 29 bin 800 kilometrelik Ermenistan Cumhuriyeti'nde barış ve güvenlik olacak" dedi. Barış için her türlü imzayı atmaya hazır olduğunu dile getiren Ermeni lider, "Başıma ne geleceği umurumda değil. Ben Ermenistan Cumhuriyeti'ni önemsiyorum" sözlerini sarf etti.

PAŞİNYAN: 135 ASKER HAYATINI KAYBETTİ



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda 13 Eylül'den bu yana 135 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



MECLİSİ BASMAK İSTEDİLER



Önceki gece Ermenistanlı binlerce protestocu, savaş meydanında yaşanan kayıplar üzerine Başbakan'ı istifaya davet etti. Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetin sorumlusu olarak Paşinyan'ı sorumlu tutan göstericiler, önce Bagramyan Caddesi'nde Hain Nikol" sloganları atarak yürüyüş başlattı. Ardından, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen protestocular parlamento binasına doğru yürüdü. Ermeni zırhlı polisleri parlamento binasının önüne etten duvar örerken, birçok noktaya da polis grupları yerleştirilerek muhalif gruba müdahalede bulunuldu.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ



Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gigoryan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmaların karşılıklı olarak durduğunu açıkladı. İki ülke arasında ateşkes ilan edildiğini duyuran Grigoryan, "Uluslararası toplumun katılımı sayesinde 14 Eylül yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes konusunda anlaşmaya varmak mümkün oldu" dedi. Grigoryan açıklamasında ateşkesin yazılı olarak değil sözlü olarak ilan edildiğinin de altını çizdi. Protestolar hakkında da görüş bildiren Grigoryan, "Bu, Ermenistan devletini zayıflatmayı amaçlayan beşinci koldan bir miting. Bazı gruplar Ermenistan'ı zayıflatmaya ve çeşitli yerlerden emir almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

RUSYA YARDIMA GELMEYİ REDDETTİ

Öte yandan savaş sonucu ağır kayıplar verdiklerini ve Rusya'dan askeri yardım istediklerini belirten Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini söyledi. Rus basınında yer alan haberlere göre ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu talebi reddetti. Kommersant'ın haberine göre, KGAÖ komutanlığının başkanı Rus general Anatoli Sidorov, örgütün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğunu ve asker yollamayı düşünmediğini açıkladı.