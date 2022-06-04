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Dünya

Ermenistan'da ortalık fena karıştı! 60 kişi yaralandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da polis ile hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı, 60 kişi yaralandı.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
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Armenpress sitesinin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, çatışma dün, Erivan'da Başbakanlık Konutu önünde meydana geldi.

Protestocuların polis ile çatışması sonucu 39'u polis toplam 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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