İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,0408
  • EURO
    17,2334
  • ALTIN
    961.431
  • BIST100
    2377.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan'da sular durulmuyor! Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldılar
Dünya

Ermenistan'da sular durulmuyor! Dışişleri Bakanlığını ablukaya aldılar

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı protestocular, Dışişleri Bakanlığı binasını ablukaya aldı.

AA24 Mayıs 2022 Salı 17:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Armenpress sitesinin haberine göre, protestocular sabah başkentteki Fransa Meydanı'nda bir araya geldi. Protestocular, muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan öncülüğünde bakanlık önüne yürüdü. Hükümet karşıtı slogan atan protestocular, bakanlık binasını ablukaya alırken tüm giriş ve çıkışları tuttu.

Muhalif milletvekilleri Saghatelya, Hayk Mamijanyan ve Aram Vardevanyan'ın binaya girip protestocuların mesajını iletmelerinin ardından grup Fransa Meydanı'na geri döndü.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.