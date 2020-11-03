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Dünya

Ermenistan'ı zora sokacak gelişme! Attıkları fosfor mermisi bulundu

İşgalci Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine attığı fosfor mermisi, patlamamış halde bulunarak etkisiz hale getirildi.

DHA03 Kasım 2020 Salı 07:59 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 08:14
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın Fuzuli bölgesine atılan fosfor mermisinin ANAMA tarafından bulunarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hacıyev, sosyal medya paylaşımında, “Ermenistan, Azerbaycan'ın Fuzuli bölgesine fosfor mermisi attı. Patlamayan mermi, ANAMA uzmanları tarafından tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Ermenistan fosfor kullanarak Şuşa ormanlarında insansız hava araçlarının kameralarını beyaz dumanla kapatmak için ateş yaktı” dedi.

YASAKLANAN FOSFOR MERMİSİ

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.

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