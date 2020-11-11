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Dünya

Karabağ yenilgisinin cezası kesildi: Bu gece yarısına kadar istifa et

Ermenistan'da muhalefet partileri Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu verdi.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:43
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Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

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