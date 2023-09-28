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Dünya

Ermenistan'ın kararı Rusya'yı kızdırdı: Bu adım son derece düşmanca

Rusya ile Ermenistan arasındaki Roma Statüsü gerilimi sürüyor. Ermenistan, Roma Statüsü'nü onaylamaya hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu adıma 'son derece düşmanca bir karar' dedi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Ermenistan'ın kararı Rusya'yı kızdırdı: Bu adım son derece düşmanca
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Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylamaya hazırlanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu adıma "son derece düşmanca bir karar" diyerek tepki gösterdi.

Ermenistan'da Parlamentonun ilgili komisyonu, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün onaylamasına olumlu yönde görüş verirken Rusya'ya da statünün uygulanmasına yönelik ikili anlaşma imzalamasını teklif etti.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Ermenistan'ın, Rusya'nın Roma Statüsü'ne taraf olmadığını "iyi bildiğini" söyledi.

Ermenistan'ın, UCM tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanmasına yönelik aldığı kararın da farkında olduğuna işaret eden Peskov, "(Ermenistan'ın Roma Statüsü kararı) Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil." dedi.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota vermişti.

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