İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9256
  • EURO
    9,3248
  • ALTIN
    481.679
  • BIST100
    1149.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan'ın katlettiği sivil sayısı 31'e yükseldi
Dünya

Ermenistan'ın katlettiği sivil sayısı 31'e yükseldi

Azerbaycan'ın yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda köşeye sıkışan Ermenistan sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e, yaralı sayısı 154'e yükseldi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 14:29 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 14:30
ABONE OL

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 8 Ekim 13.00'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 154 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 928 ev, 45 apartman, 133 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan ordusuna ait Grad füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Hacıyev, Grad sisteminin imha edilmesiyle çok sayıda sivilin hayatının kurtarıldığını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.