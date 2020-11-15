Ermenistan'ın katlettiği siviller anıldı

AA 15 Kasım 2020 Pazar 00:56 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 00:56

Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 93 kişi için Toronto’da anma töreni düzenlendi.

Bir grup gönüllü Azerbaycanlı tarafından Toronto Belediye Başkanlığı binası önündeki alanda düzenlenen törende, 93 sivil kurban için alana 93 yastık konuldu.

Yastıkların üzerine sivil kurbanların isimleri ve yaşlarının olduğu etiketler ile karanfiller konuldu.

Törene katılan Azerbaycanlı üniversite öğrencileri de ölen sivillerin mezarlarını temsil eden yastıkların başında, ellerindeki pankartlar ile Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını anlattı.

Anma etkinliğini organize eden Gıyas Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın son terörist saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 93 masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hüseyin, "Bu insanlar savaş bölgesinin dışındaki şehirlerde yaşıyordu. Ermenistan’ın terörist saldırıları ile gece yarısı uykularında hayata veda ettiler. Bunu, bu etkinliğimizle Kanada başta olmak üzere dünya kamuoyuna duyurmak istedik." dedi.

Toronto polisinin önlem aldığı etkinlik olaysız sona erdi.