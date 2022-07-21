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Dünya

Eş-Şebab terör örgütü Etiyopya sınırındaki bazı köylere saldırı düzenledi

Eş-Şebab terör örgütünün, Somali'nin Etiyopya sınırındaki bazı köylere saldırı düzenlediği bildirildi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, örgüt üyeleri, sınır bölgelerindeki Aato, Yeed ve Washaqo köylerini hedef aldı.

Eş-Şebab saldırısına güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonrası çıkan çatışmalarda kayıpların olduğu kaydedildi. Saldırılarda ölü ya da yaralı sayısı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını, Eş-Şebab'a karşı operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Sınır köylerine saldırıların, Barre'nin Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek için güçlü ve kapsamlı operasyon başlatmakta kararlı olduğuna dair dün yaptığı açıklama sonrası gelmesi dikkat çekti.

Mayısta ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile mücadelede yeni politika geliştirdiklerini açıklamıştı.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.

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