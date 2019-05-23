Esad rejimi İdlib’de kimyasal kullanıyor

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat kapsamında ‘gerginliği azaltma bölgesi’ ilan edilen Suriye’nin İdlib kenti, Esad rejiminin kanlı saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor. Bölgede son iki haftada yüzlerce sivili katleden Esad’a bağlı milislerin şimdi de kimyasal silaha başvurduğu ortaya çıktı. Kentte 19 Mayıs’ta klor gazlı saldırı gerçekleştiğini belirten ABD, rejimin yeniden kimyasal katliamlara hazırlık yaptığını açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye’ye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, rejimin yeni kimyasal silah kullandığı belirtileri dahil Esad rejiminin Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonlarını yakından izliyor” dedi.

KARŞILIK VERİRİZ

“Maalesef ki 19 Mayıs 2019’da Suriye’nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, Esad rejimin kimyasal silah kullanımına yeniden başlayabileceğine ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, meydana gelen saldırıda Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalardan kaçan ve İdlib’e sığınan mültecileri hedef aldığı vurgulandı.

SALDIRILAR DURMALI

Ortagus, Washington ve müttefiklerinin yeniden kimyasal silah kullanması durumunda Şam’a karşılık vereceğini dile getirdi. Beyaz Baretlilere yönelik Şam’a yakın medya kaynaklarında karalayıcı haberlerin yeni bir kimyasal saldırının habercisi olduğuna dikkat çeken Ortagus, “Gerçekler ortadadır. Birleşmiş Milletlerin tekrar tekrar vardığı sonuca göre, Suriye’de gerçekleştirilen doğrulanmış kimyasal saldırıların tamamını Esed rejimi kendisi gerçekleştirmiştir” diye konuştu. Çatışmasızlık bölgesine yönelik bir saldırının düşüncesiz bir gerginliğe neden olacağını kaydeden Ortagus, “Rejimin Suriye’nin kuzey batısındaki toplumlara yönelik saldırıları durmalıdır” dedi.