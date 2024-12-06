Esed güçleri bozguna uğradı! Muhalifler Dera kent merkezindeler

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus da ele geçirdi.

Silahlı muhalifler karşısında resmen bozguna uğrayan Esed, güçlerini Şam etrafına toplamaya başladı. Bu kapsamda Esed rejimi Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

SURİYE ÖZGÜR ORDUSU, HUMUS'UN TEDMUR İLÇESİNDE REJİME KARŞI İLERLİYOR

Öte yandan ABD destekli silahlı muhalif Suriye Özgür Ordusu, Suriye'de Humus ilinin doğu kırsalında yer alan Tedmur (Palmira) ilçesinin güneyinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti.

Muhalif grup, halihazırda Tedmur'un güneyinde rejim güçleriyle çatışıyor.

ABD, operasyonda muhalif gruba lojistik destek sağlıyor.

Suriye Özgür Ordusu, Suriye'deki halk hareketlerinin ardından kurulan ve son olarak Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) farklı bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.

DERA İL MERKEZİ REJİM KONTORÜLÜNDE

Suriye'de 2011'deki halk hareketlerinin başladığı Dera'nın il merkezi muhaliflerin kontrolüne girdi.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.

Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

HALK AYAKLANMALARININ FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ İL: DERA

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla halk hareketleri başlamıştı.

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

Kentin rejim kontrolüne geçmesi sonrası bölgeden binlerce muhalif ve aileleri, ülkenin kuzeyine göçe zorlanmıştı.

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