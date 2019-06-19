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Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor

Hakikat ve Adalet için Suriyeliler Örgütü, Beşşar Esed rejiminin, Hama ilinde, alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen kişilerden en az 700'ünün cezaevlerindeyken öldüğünü bu yılın başından itibaren nüfus dairelerine ilettiğini açıkladı.

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Suriyeli sivil toplum kuruluşlardan Hakikat ve Adalet için Suriyeliler Örgütünün yayımladığı rapora göre, Esed rejimi Hama ilinde alıkoyduğu kişilerden en az 700'ünün öldüğünü bu yılın başından itibaren nüfus dairelerine iletti.

Raporda, nüfus dairelerinin ölenlerin bilgilerini aileleriyle kademeli olarak paylaştığı ifade edilirken, rejimin öldürdüğü tutukluların cenazelerini ailelerine teslim etmediği aktarıldı.

Suriye İnsan Hakları Ağı da (SNHR), 30 Nisan'da yayımladığı raporunda, Esed rejiminin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen 100 binlerce kişiden 890'ının cezaevlerindeyken öldüğünü Mayıs 2018'den itibaren nüfus dairelerine bildirdiğini açıklamıştı.

SNHR'nin raporunda, bu kişilerden dördünün, uluslararası kamuoyuna 2014'te Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla duyurulan, Suriye'de yaşanan insanlık dışı işkence fotoğraflarını ortaya çıkaran "Caesar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflardaki kişiler arasında yer aldığına işaret edilmişti.

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