İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2024 Perşembe / 6 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7327
  • EURO
    33,2057
  • ALTIN
    1976.43
  • BIST100
    9242.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esed rejimi ile yerel muhalif grupları arasında çatışma
Dünya

Esed rejimi ile yerel muhalif grupları arasında çatışma

Suriye'nin güneyinde Dera ilinde Beşşar Esed rejimi ile yerel muhalif gruplar arasında çatışma yaşandı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Esed rejimi ile yerel muhalif grupları arasında çatışma
ABONE OL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dera'nın kuzey kırsalında Mehicce beldesinde rejim güçleri ile Rus askeri polis devriyelerine silahlı saldırılar düzenlendiği gerekçesiyle beldedeki yerel muhalif grubuna gün içinde operasyon başlatıldı.

Ağır ve hafif silahlarla beldenin kuzeyini bombalayan rejim güçleri ile yerel muhalif grup arasında çatışma başladı.

Rejimin bombardımanında 2 kadın hafif yaralandı. Çatışmalar soncunda ise rejim saflarında yaklaşık 10 asker öldü ve yaralandı.

Öte yandan, rejim güçleri beldeden geri çekilirken en az 5 sivili alıkoydu.

- Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, Dera'yı Mayıs 2017'de gerginliği azaltma bölgesi ilan etti ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Şam yönetimi Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Suriye Ordusu, Temmuz 2018'de Dera'nın tümünü ele geçirdiğini ilan etti, bölgeden binlerce muhalif ve aileleri ülkenin kuzeyine göçe zorlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.