Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, dün Haseke'nin Kamışlı ilçesinde Rusya'nın aracılığıyla Esed rejimi ve YPG/PKK'lılar bir araya geldi.

Görüşme sonucunda Esed rejimi güçlerinin Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiyye mahallelerine ve YPG/PKK'lıların Haseke ve Kamışlı'daki "Güvenlik Karesi" adlı askeri bölgeye uyguladığı ablukaların gevşetilmesi kararı alındı.

Öte yandan, Esed rejimine bağlı 4. Tümen güçleri, abluka altında tuttuğu Eşrefiyye ve Şeyh Maksut mahallelerine un ve akaryakıt gibi maddelerin giriş ve çıkışına izin verecek.

Buna karşılık olarak da terör örgütü YPG/PKK, Haseke il merkezinde ve Kamışlı ilçe merkezinde sözde kontrol noktalarından rejim unsurlarının Güvenlik Karesi'ne giriş ve çıkışlarını serbest bırakacak.

Ancak Esed rejimi ve YPG/PKK'lı teröristler abluka sürecinde kurduğu sözde yol kontrol noktalarını kaldırmadı.

Esed rejimi güçleri, 7 Nisan'da YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunan Halep'in Şeyh Maksud ile Eşrefiyye mahallelerini kuşatmıştı. Buna karşılık olarak da YPG/PKK, 9 Nisan'da Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esed rejimi güçlerini abluka altına almıştı.