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Dünya

Esed rejimi, İsrail'in Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı ileri sürdü.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı düzenlediğini iddia etti
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Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanı çevresine yerel saatle 03.55'te İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.

Rejim, havalimanının 7 Mart'ta da İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı kaldığını öne sürmüştü.

Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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