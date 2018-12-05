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Katil Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi çevresine takviye güç sevk etti

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi çevresine takviye güç sevk ettiği bildirildi.

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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesinin sözcüsü Naci Mustafa AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde rejim bölgesinde askeri hareketlilik gözlemlediklerini söyledi.

Mustafa, "Gözlemlerimize göre Esed rejimi, İdlib çevresi, Lazkiye ve Hama illerindeki cephe hatlarına çok sayıda milis güç sevkiyatı gerçekleştirdi. Ulusal Özgürleştirme Cephesi olarak rejimin yapacağı saldırılara hazırız." dedi.

Söz konusu sevkiyatta nakledilen güçlerin çoğunun İran destekli yabancı terörist gruplardan oluştuğu ve toplamda 10 bin kişiyi bulduğu öğrenildi.

Rakka, Deyrizor, Humus ve Lübnan sınırı yakınındaki Kalamun'dan getirilen grupların, Hama'da Zelekiyat ve Halfeya, Lazkiye'de Kürd Dağı'nın Kinsibbe köyü ve Halep'in güneyi boyunca batı Halep ve doğu İdlib'e bakan çatışma hatlarına yerleştirildiği belirtildi.

Rejim ve onun safında çatışan İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni üç yönden çevrelemiş durumda. 120 bin yabancı terörist, bölgedeki 232 noktada varlık gösteriyor. Teröristler, İdlib'deki ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

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