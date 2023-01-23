İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2023 Pazartesi / 2 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8099
  • EURO
    20,4238
  • ALTIN
    1161.01
  • BIST100
    5536.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esed rejiminden PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat çevresine takviye
Dünya

Esed rejiminden PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat çevresine takviye

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Tel Rıfat ilçesinin çevresindeki askeri noktalarına takviye gönderdi.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
Esed rejiminden PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat çevresine takviye
ABONE OL

AA muhabirlerinin saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Esed rejimi ordusu birlikleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Halep'teki Ramuse Topçu Okulu ile Kuveyris Askeri Havalimanı üzerinden Tel Rıfat çevresindeki 3 bölgeye yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

Askeri sevkiyatlar, Tel Rıfat'ın güneyindeki Kefer Nasıh, Miskan ve Misrat el-Han bölgelerindeki rejim noktalarına dün ulaştı.

Rejim ordusundan yaklaşık 3 bin silahlı unsurun bulunduğu sevkiyatlarda çok namlulu roketatar, zırhlı araçlar ve 6 tank yer aldı.

Rejim güçleri, PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Tel Rıfat yakınlarındaki noktalarına 1 Aralık 2022'den itibaren sevkiyatlarını yoğunlaştırmıştı.

Tel Rıfat ilçe merkezi, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.

  • Esed rejimi
  • PKK/YPG
  • Tel Rıfat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.