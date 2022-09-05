Esed rejimine Cezayir engeli!

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Suriye'deki Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Arap Birliği'yle ilişkilerinin ele alındığı" aktarıldı.

Cezayir resmi ajansı APS'de yayımlanan Bakanlık açıklamasına göre Lamamra, "Mikdad, ülkesinin Arap Birliği üyeliği konusunun kasım ayındaki zirvede önerilmemesini tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Lamamra, Esed rejiminin "bölgesel ve uluslararası düzeydeki zorlu şartlarda Arap ülkelerinin birliğini dikkate alarak bu tutumu sergilediğini" iddia etti.

Cezayirli Bakan Lamamra, temmuz ayında Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Beşşar Esed rejiminin Arap Birliğinde olmamasının ortak Arap çalışmalarına zarar verdiğini savunmuştu.

Arap Birliği Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenleneceğini belirten Lamamra, "Suriye'nin Arap Birliğinde olmaması ortak Arap çalışmasına zarar vermektedir. Arap yönetiminde Suriye de olmalı." demişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin üyeliğini askıya almıştı.