İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8667
  • EURO
    7,7608
  • ALTIN
    397.118
  • BIST100
    115794
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Esed rejimine 'kimyasal' ültimatom! 90 gün süre verildi
Dünya

Esed rejimine 'kimyasal' ültimatom! 90 gün süre verildi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Yürütme Kurulu, bugün yayımladığı karar ile Suriye'de 2011'den bu yana aleni bir şekilde savaş suçu işleyen Beşşar Esed rejimine, ellerinde bulunan kimyasal silahların yerini ve miktarını bildirmesi için 90 gün süre verdi.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 19:44 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 19:47
ABONE OL

Kararda rejim güçlerinin, 24-30 Mart 2017'de Latamne'de düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığının tespit edildiğine ilişkin rapora atıfta bulunularak, saldırılarda kullanılan kimyasal silahların nerede üretildiğinin 90 gün içinde örgüte bildirilmesi istendi.

Kararda, rejimin, kimyasal depolama programında taahhüt ettiği sorumluluklarını yerine getirmesi ve elindeki kullanıma hazır kimyasal silah miktarını açıklaması da talep edildi.

Yürütme Kurulu kararında, "Gerçekleşen kimyasal saldırı, Suriye rejiminin elindeki kimyasal silahları ve üretim tesislerini yok etmediğini ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, Latamne'deki kimyasal saldırıların soruşturulması ve sorumluların hesap vermesinin önemli olduğu vurgulandı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tanımlama Ekibi, 8 Nisan 2020'de yayımladığı raporda, Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Raporda, rejim güçlerinin, 24-30 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.