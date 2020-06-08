Esed, ülkedeki tarihi eserleri peşkeş çekti! Milyon dolarlık parçalar BAE yolunda

star.com.tr 08 Haziran 2020 Pazartesi 21:00 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 21:04

Alman ve Suriyeli organizasyonların ortak bir raporu , Suriye’nin tarihi mirasına ve antik eserlerine ciddi zarar verildiğini belgeledi.

Gerda Henkel Vakfı'nın ve Paris merkezli Suriye Eski Eserleri Koruma Derneği'nin raporu, Maaret el Numan ve Rakka müzelerinin de içinde bulunduğu 29 müze ve ibadethanenin askeri bombalamalar sonucu hasar gördüğünü gösterdi.

Suriyeli akademisyen Şeyhmuz Ali tarafından derlenen rapor, eski Savunma Bakanı Mustafa Talas Suriye’den 2011 yılında ayrıldığında Dubai’ye taşınan 405 kutu antik eserle ilgili bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. Rapora göre, söz konusu kutular Suriye’den kaçırılan, yağmalanmış binlerce eser barındırıyordu.

Raporda 2017 yılında Paris'te ölen Talas'ın, bu parçaların çoğunu yasadışı bir şekilde elde ettiği belirtildi. Rapor, Talas'ın bu eserlerin BAE’ye gönderilmesiyle beraber o eserleri elde etmek için Suriye Kültür Bakanlığı’ndan izin aldığı iddiasını yalanladı.

Raporda; Maaret el Numan, Palmira ve Rakka'nın müzeleri de dahil olmak üzere 29 müze ve ibadethanenin iç savaş nedeniyle çeşitli hasarlara maruz kaldığı belirtildi.

Ayrıca, 2011'den beri müzelerden, depolardan ve ibadet yerlerinden 40.635 eserin çalındığına dikkat çeken rapor, Suriye arkeolojik alanlarının yaygın olarak yağmalanmasına da değindi.

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