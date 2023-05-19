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Dünya

Esed yıllar sonra Arap Birliği Zirvesi'ne katılıyor

Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esed, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne 12 yıl sonra ilk kez katılıyor.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Esed yıllar sonra Arap Birliği Zirvesi'ne katılıyor
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 32. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti. Esed, bugün ise bu yıl 32'incisi düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne katılıyor. 12 yıl sonra ilk kez Arap Birliği Zirvesi'ne katılan Esed'i zirve öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. Veliaht Prens ile tokalaşarak basına kısa poz veren Esed, daha toplantının yapılacağı salona geçti. Liderlerin gelişinin ardından toplantıya geçildi. Esed'ın bugün zirvede konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Esed'in Arap Birliği'ne yeniden katılması Suriye'nin birlikten uzak tutulmasının sona erdiğini gösteriyor.

Dün akşam saatlerinde Cidde'ye gelen Esed, Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Sultan ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit tarafından karşılanmıştı. Esed'a çok sayıda Suriyeli yetkili eşlik ediyor.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esed'ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlediği toplantıda Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs'ta Esed'ı zirveye davet etmişti.

  • Başar Esed
  • Arap Birliği Zirvesi
  • Cidde

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