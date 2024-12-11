Esed'in Netanyahu ile ortaklığı ifşa oldu

Muhalif güçler Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin hakim olduğu bölgeleri kontrol altına aldı. Suriye'de 61 yıllık esaret biterken, işgalci Netanyahu rotayı Suriye'ye çevirdi.

Rejimin devrilmesi ve Esed'in Moskova'da sığınmacı olmasının ardından Netanyahu, Şam'a yönelik saldırılara başladı.

Blinken, Türkiye'ye geliyor: PKK/PYD iyice sıkıştı bu sebeple Türkiye'nin muhalifleri durdurmasını isteyebilir Hizbullah ve İran liderlerini katleden Netanyahu'nun, Esed'e dokunmaması dikkat çekti.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen Açık Görüş programında AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Netanyahu ile Esed arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

"ESED, NETANYAHU'NUN EN İYİ ORTAĞIYDI"

Orallı, canlı yayında şunları kaydetti:

"Netanyahu arzu etseydi Esed'i, o Hizbullah liderlerini vururken ve İranlı önde gelen liderleri vururken Esed'i vuramaz mıydı, suikast düzenleyemez miydi? Ama asla yapmadı. Çünkü en iyi ortağıydı."