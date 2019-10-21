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Eski Alman bakandan ‘Erdoğan haklıydı’ itirafı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye iç savaşının başlarında Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü dinlememekle hata yaptıklarını itiraf etti.

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Batı bloğu olarak Suriye’ye girmek istemedikleri için bölgedeki Kürtleri kullandıklarını söyleyen Gabriel, şu ifadelere yer verdi: “Kürtler bizim en iyi müttefikimizdi ve bizler onları kötüye kullandık Batı olarak. Çünkü oraya kendimiz girmek istemedik. Bir şeyi hatırlatmak isterim. Suriye’deki iç savaş başladığında Türkiye’nin o zamanki Başbakanı Erdoğan ‘Suriye üzerinde uçuşa kapalı alan oluşturmalıyız, aksi takdirde Esad kendi halkını bombalayacak’ demişti. 

PKK YASAKLI BİR ÖRGÜT

İlk ‘Aman Tanrım bunu yapamayız’ diyenler Avrupa ve Almanya olmuştu. Neden? Yeni bir Afganistan istemiyoruz, buraya bulaşmak istemiyoruz diyorduk. Kısa bir süre sonra Esad halkını bombaladı ve biz birkaç milyon mülteciyle uğraşmak zorunda kaldık.” Gabriel, PKK’nın Almanya’da yaptığı eylemlerden dolayı yasaklanmış bir örgüt olduğunun da altını çizdi. “PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıyoruz” diyen eski bakan, şunları kaydetti: “Burada Kürtlerden bahsetmiyoruz, bu ülkede yasak olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Burada zorla haraç toplayan, silah kaçakçılığı yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir örgütten bahsediyoruz. PKK’nın burada yasak olmasının nedeni bu. Türkiye’deki eylemlerinden dolayı değil, buradaki eylemlerinden dolayı yasaklılar.”

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