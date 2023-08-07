Eski bakandan hükümete eleştiri: Kazanımların çoğu Türkiye lehine birikiyor

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Atina hükümetinin Türkiye stratejisini eleştirdi. Türkiye gibi bölgesel güçteki ülkelerle başa çıkmak için uzun vadeli bir stratejiye sahip olunması gerektiğini belirten Kotzias, Yunan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye'ye tavizler verebiliriz" açıklamasına değindi.

Kotzias, "Tavizleri asla önceden duyurmayız. Çünkü karşı taraf müzakereler sırasında daha fazlasını talep edecek. Bu açıdan başbakan tavizler vererek, hatta daha da kötüsü, masaya bile konulmaması gereken bir egemenlik kaybı ilan ederek tarihi bir hata yaptı" dedi.

Yunan-Türk ihtilafının Lahey mahkemesine havale etmenin yanlış bir hamle olduğuna dikkat çeken eski bakan Kotzias, "Şartsız ve hazırlıksız yapılırsa yanlış olur. İşte mevcut hükümetin hataları ve eksiklikleri burada yatmaktadır. Ülkenin Lahey'e gidebilmesi için gerekli hazırlıkları yapmış olması gerekir. Mahkemenin tüm kararlarının yanı sıra yargıçların yayınları ve beyanları incelenmelidir" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin MEB'ler konusunda İtalya ve Mısır'ın taleplerini kabul etmesini örnek gösteren Kotzias, çok sayıda tavizin Türkiye lehine verilebileceğine dikkat çekti. Eski bakan ayrıca Mısır ve Türkiye arasında Yunanistan'ın devre dışı bırakıldığı bir MEB anlaşmasının olma olasılığının yüksek olduğunu da kaydetti.

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Kotzias, "Üstelik başbakan, Yunanistan'ın Türkiye'nin onayı olmadan herhangi bir bölgeyi genişletmeyeceği konusunda anlaşmış gibi görünüyor. Eğer bu doğruysa Türkiye'ye sadece deniz bölgelerinde değil, diğer Yunan bölgelerinde de söz hakkı verdi" dedi.



Yunanistan'ın komşusu Makedonya'nın ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirmesinde gösterdiği ısrarcı tutuma vurgu yapan Kotzias, "Ne yazık ki Türkiye ile ilişkilerimizde başbakan tam tersini yaptı" dedi.

Kotzias, "Yunanistan ve Kuzey Makedonya, her iki tarafa da fayda sağlayan ve kazanımlar getiren karşılıklı sağlam tavizler verirken, başbakanın açıkladığı şeyde, kazanımlar büyük ölçüde Türkiye'de tek taraflı olarak birikiyor. Soru şu ki, bu neden oluyor? Belki de hükümetteki bazı kişiler ülke için uzun vadeli sonuçları anlamadıkları ve üçüncü tarafları memnun etmek istedikleri için? Belki de bazıları Türkiye'nin küçük ortağı olmaya hazırlandıkları içindir?" ifadelerini kullandı.