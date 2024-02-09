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Dünya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ekibine ''darbe suçlamasıyla'' operasyon

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine 'darbe' iddiası suçlamasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlendi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 05:35 - Güncelleme:
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ekibine ''darbe suçlamasıyla'' operasyon
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Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatıyla operasyon yapan Federal Polis, içinde eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Federal Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 30 Ekim 2022'deki seçimleri kazanan Lula da Silva hükümetine "darbe girişiminde" bulunmakla ve organize suç örgütü kurmakla suçlandığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme, soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'dan pasaportunu 24 saat içinde Federal Polise teslim etmesini istedi.

Gözaltına alınanlar içinde Bolsonaro'nun 2019-2022 kabinesinde görev yapan eski Adalet Bakanı Anderson Torres ve generallerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

- BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Jair Bolsonaro, 29 Nisan'da polise verdiği ifadede 8 Ocak'taki Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskınını "kışkırttığı" suçlamasını kabul etmemişti.

  • Brezilya Darbe
  • Lula da Silva Operasyon
  • Bolsonaro Ekibi

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