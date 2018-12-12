Fransa, eski Burkina Faso Devlet Başkanı Thomas Sankara'nın öldürülmesiyle ilgili belgeleri paylaştı

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sankara'nın 1987'de öldürülmesiyle ilgili arşiv belgelerini Burkina Faso'ya açma sözünü yaklaşık bir yıl sonra tuttu.

Fransa'nın paylaştığı belgelerin ilk bölümü Sankara'nın ölümüyle ilgili davanın hakimlerine ulaştı.

Belgelerinin ikinci kısmının gelecek haftalarda gönderilmesi bekleniyor.

Fransız yargısı, geçen hafta da eski Burkina Faso Devlet Başkanı Blaise Compaore'nin kardeşi François Compaore'nin ülkesine iade edilmesine karar vermişti.

Compaore, 1998'de öldürülen gazeteci Norbert Zongo cinayetine karışmakla suçlanıyordu.

Thomas Sankara cinayeti

Burkina Faso'da 1983-1987 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten Sankara, Blaise Compaore'nin 15 Ekim 1987'de düzenlediği darbede öldürülmüştü.

Cinayeti aydınlatmak amacıyla Mayıs 2014'te Sankara'nın mezarı açılmış ve DNA testi yapılmıştı. Aynı yıl ekim ayında açıklanan otopsi raporunda, Sankara'ya defalarca ateş edildiği açıklanmıştı.

Burkina Faso'da Ekim 2014'te, 1987'de darbeyle iktidara gelen Compaore'nin, tekrar aday olmasına imkan veren anayasa değişikliği tasarısı krize neden olmuştu. Tasarıya karşı çıkanlar sokakları savaş alanına çevirmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Compaore protestolar üzerine 1 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmış ve Fildişi Sahili'ne sığınmıştı.

Askeri Mahkeme, "suikast, saldırı ve ceset gizleme" suçlarına karıştığı iddia edilen Compaore hakkında 4 Aralık 2015'te uluslararası yakalama kararı çıkartmıştı.