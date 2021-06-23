Eski Fransız sömürgesi Togo, İngiliz Milletler Topluluğuna katılmak istiyor

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:37

İletişim Bakanlığından, İngiliz Milletler Topluluğundan bir heyetin ülkeye yapacağı ziyaret öncesi yapılan açıklamada, 2 milyarı aşan nüfusuyla İngiliz Milletler Topluluğunun Togo için büyük bir şans olduğu bildirildi.

Açıklamada, Togo'nun İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olmak isterken Frankafon kimliğini koruyacağı ve Frankafon bir ülke olarak kalacağının altı çizildi.

Togo'nun topluluğa dahil olarak İngilizce gündemini genişletmek ve farklı ortaklıkları değerlendirmek istediği kaydedildi.

İngiliz Milletler Topluluğu heyeti, başkent Lome'de başta Başbakan Victoire Tomegah-Dogbe olmak üzere hükümet üyeleri, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileri ile görüşmelerde bulunacak.

Heyetin bu görüşmeler akabinde hazırlayacağı değerlendirme raporu, Togo'nun topluluğa dahil olup olmayacağı konusunda anahtar rol oynayacak.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Togo, 2014'ten bu yana topluluğa dahil olmak istediğini gündeme getiriyordu.

Togo, İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olursa üye ülkelere sosyal ve ekonomik açıdan ciddi destek sunan teknik iş birliği fonundan da yararlanacak.

İngiliz Milletler Topluluğu bünyesinde Asya'dan Afrika'ya 5 kıtadan 54 üye ülke yer alıyor.

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgesi olan bu ülkeler arasında yalnızca Mozambik ve Ruanda'nın Birleşik Krallık ile kolonyal bir bağı bulunmuyor.