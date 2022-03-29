Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in ABD'ye iadesi onaylandı

Yüksek Mahkeme sözcüsü Melvin Duarte, açıklamasında, iade kararının oy birliğiyle alındığını belirterek, şunları kaydetti:



"Teknik savunma tarafından ileri sürülen iddialar, genel oturumda sunulan tüm şikayetler ve unsurlar analiz edildikten sonra temyiz talebi kabul edilmedi ve Hernandez'in iadesi yönünde karar verildi."

Hernandez ise iade kararına ilişkin yayımladığı mektupta, masum olduğunu savunarak, "İntikam ve komplo kurbanıyım, Tanrı'nın adaletinin yerini bulacağına eminim." ifadesini kullandı.

SÜREÇ

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü.

ABD, HERNANDEZ'İN TUTUKLANARAK TESLİM EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin bir siyasinin tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.

KARDEŞİ ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun yemin ettiği 27 Ocak'ta görevi biten Hernandez, aynı gün Honduras'ın Orta Amerika Parlamentosu temsilcisi olarak göreve başlamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.