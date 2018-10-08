Eski Interpol Başkanı Hongvey 'yolsuzluk suçlaması' ile soruşturma altında

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamu Güvenlik Bakanı Cao Kıcı'nın, eski Interpol Başkanı Mıng’ın soruşturmasına ilişkin bakanlığın parti komitesi ile toplantı yaptığı ve burada parti komitesinin Mıng’ın soruşturulmasına tam destek verdiği bildirildi.

Mıng’ın "tamamen kendi iradesiyle rüşvet kabul ettiği ve yasaları ihlal ettiği" şüphesiyle yapılan soruşturmanın zamanlamasının çok doğru olduğu savunulan açıklamada, "kanunları ihlal edenlerin şiddetle cezalandırılması gerektiği" vurgulandı.

Kanunları ihlal edenlerin Çin Komünist Partisi ve kamu güvenliği işlerine ciddi zarar verdiği belirtilerek, eski Interpol Başkanı Mıng’ın yolsuzluk soruşturmasının derinlemesine yapılması talep edildi.

Öte yandan açıklamada, yolsuzluk suçundan 2015'te müebbet hapse mahkum edilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Cou Yongkang’ın "zararlı etkisinin kökten kazınmasına" yönelik kararlılık vurgusu yapılarak, kamu güvenliği mekanizmalarında yolsuzlukla mücadelenin süreceği belirtildi.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol’den 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng'ın ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan dün yapılan açıklamada ise Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Ayrıca, Interpol, Çin’in soruşturma duyurusunun ardından, Mıng'ın istifa ettiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilen Mıng’ın 2020’ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

Cou Yongkang vakası

Görevde olduğu dönemde istihbarat, içişleri ve yargıdan sorumlu olması nedeniyle "Güvenlik Çarı" olarak nitelenen ve geniş yetkilere sahip olan Cou'ya, akrabaları ve yakın arkadaşlarına maddi menfaat sağlamak için yetkilerini kullanarak devleti zarara uğratmanın yanı sıra siyasi rakiplerini dinleme, şantaj ve darbe suçlamaları da yöneltilmişti. Milyarlarca dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanan Cou, 2015 yılında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Cou Yongkang, ülkedeki en imtiyazlı makam sayılan politbüro daimi üyeliği konumunda bulunurken ya da emekliyken yolsuzluk suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Çin tarihindeki ilk kişi olmuştu.