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Dünya

Eski istihbarat şefinden Mossad itirafı! Suikastta o ülkenin de parmağı var

Eski İsrail Askeri İstihbaratı'nın Şefi Tamir Hayman, ABD'nin İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğü saldırıda 'İsrail'in de rol aldığını' öne sürdü.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 18:33 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:35
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Hayman, Mossad'ın (İsrail Dış İstihbarat Servisi), Süleymani suikastinde rol oynadığını söyledi.

İsrailli bir dergiye konuşan Hayman, görevi sırasında "iki önemli kişinin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin Süleymani, ikincisinin de Kasım 2019'da öldürülen İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın olduğunu" belirtti.

Hayman, "İsrail istihbaratının, İran'a silah ve para aktarımı ile Tahran'ın Suriye'deki varlığına ilişkin planları suya düşürdüğünü ve bunların başarıyla gerçekleştiğini" aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

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