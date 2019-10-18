Belçika basınında yer alan haberlere göre, Puigdemont sabah saatlerinde kaçak bulunduğu Belçika'da kendi isteğiyle polise teslim oldu. Eski Katalan lider daha sonra hakim karşısına çıkarıldı.

Hakim, İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkında üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarttığı Puigdemont'u serbest bırakma kararı aldı.

Hakim, İspanya'nın tutuklama emrini incelediği süre boyunca Puigdemont'un, Belçika yargısının tasarrufunda olması gerektiğini ifade etti.

- KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

İspanya'daki Yüksek Mahkeme hafta başında, 2017 Ekim'de Belçika'ya kaçan Puigdemont için üçüncü kez Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.