28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8321
  • 6,5387
  • 252.014
  • 94.560
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e suçlama

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören meclis araştırma komisyonu raporu kabul edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meclis Basın Merkezinden yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla kurulan araştırma komisyonunun raporunun kabul edildiği belirtildi.
 
Açıklamaya göre raporda, Atambayev hakkında, Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılması gibi suçlamalar yer aldı.
 
Raporun Meclis Genel Kuruluna sevk edildiği, raporun burada da kabul edilmesi halinde Atambayev hakkında dava açılabileceği belirtildi.
 
Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkez binası önünde 8 Haziran'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iktidarın yolsuzlukla mücadele politikasını eleştirerek yaşananlara göz yummakla suçladığı milletvekilleri için "sümüklüler" ifadesini kullanmıştı.
 
Milletvekilleri Atambayev'in hakaret içerikli konuşmasına tepki göstermiş, dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Araştırma Komisyonu kurmuştu.

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harektı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Pençe Harektı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

ÖSYM'den YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili flaş açıklama

ÖSYM'den YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili flaş açıklama

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

Dünyanın en büyüleyici ağaç tünelleri

Mısır'dan bir skandal karar daha! İzin vermediler

Mısır'dan bir skandal karar daha! İzin vermediler

Başkan Erdoğan o ayrıntıyı hatırlattı: Mursi eceliyle ölmedi...

Başkan Erdoğan o ayrıntıyı hatırlattı: Mursi eceliyle ölmedi...

Lavrov: Kurtlardan korkuyorsan ormana girme

Lavrov: Kurtlardan korkuyorsan ormana girme

Yer: Çeşme! Özel cam şişede ele geçirildi!

Yer: Çeşme! Özel cam şişede ele geçirildi!

'Nahita' görücüye çıktı

'Nahita' görücüye çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

İnsanoğlunun ürettiği en tuhaf icatlar

İnsanoğlunun ürettiği en tuhaf icatlar

25 Haziran'da istanbul'da olacak! İşte ilk görüntüler...

25 Haziran'da istanbul'da olacak! İşte ilk görüntüler...

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA