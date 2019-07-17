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Eski kralın, uğruna tahtı bıraktığı güzellik kraliçesinden ayrıldığı iddia edildi

Eski Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed’in, uğruna tahttan feragat ettiği Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina’dan ayrıldığı öne sürüldü. Söz konusu ayrılıkla ilgili resmi bir evrak görüntüsü internette hızla yayıldı. Ayrılığa ise, Oksana Voevodina’nın bir Rus televizyonunda yayımlanan programda gösterilen 'bir erkekle havuzda uygunsuz görüntülerinin' sebep olduğu iddia edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Eski Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed’in, uğruna tahttan feragat ederek Kasım 2018’de evlendiği Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina’dan ayrıldığı öne sürüldü. Ayrılığa ilişkin internette hızla yayılan bir evrak, boşanma tarihinin 22 Haziran 2019, yürürlüğe gireceği resmi tarihin ise 1 Temmuz 2019 olduğunu gösterdi.
 
İngiltere merkezli olarak günlük yayın yapan Daily Mail’de yer alan habere göre, çiftin ayrılığına, Oksana Voevodina’nın bir Rus televizyonunda yayımlanan programda gösterilen "bir erkekle havuzda uygunsuz görüntülerinin" sebep olduğu iddia edildi. İnternette dolaşan bu evrakın, Oksana Voevodina’ya teslim edilen nüsha olduğu düşünülüyor.
 
Haziran 2018’de halka kapalı olarak gerçekleştirdikleri düğünle dünya evine giren çiftin 21 Mayıs 2019’da bir çocukları dünyaya gelmişti. Ocak 2019’da evliliğin sallantıda olduğuna ilişkin söylentilerin dolaşmaya başlamasının ardından bir açıklama yapan Oksana’nın babası Andrei Gorbatenko, “Çok saçma. İnterneti takip etmiyorum, ama böyle bir şey olsa bunu duyan ilk kişi ben olurdum.” demişti.
 
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI GÜNDEME GELMİŞTİ
 
Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla, eski Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed’e olan samimi hislerini ve evliliklerine giden yolun bilinmeyenlerini anlatmıştı.
 
Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile 2017 yılında Avrupa’da tanıştıklarını ifade eden Oksana Voevodina, “Onunla mücevher işiyle uğraşan ortak arkadaşımız Jacob Arabo aracılığıyla tanıştım. Daha sonra beraber akşam yemeği yedik ve bana Malezya Kralı olduğunu söyledi. Bu sözleri şaka sanmıştım ve ben de Moskova'nın Kraliçesi'yim diyerek şakaya karşılık verdim. Tüm akşam konuştuk ve numaralarımızı paylaştık.” sözlerini kullandı.
 
Instagram paylaşımlarında Kral 5. Muhammed’in kendisine ilk görüşte aşık olduğunu itiraf ettiğini anlatan Rus güzellik kraliçesi Voevodina, aşk hikâyesinin bu şekilde başladığını ve Malezya’nın artık oğlunun ana vatanı olduğunu vurguladı.
 

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