Macaristan, eski Makedonya Başbakanı Gruevski'nin iltica başvurusunu kabul etti

Makedonya'da 2006-2016 arasında başbakanlık yapan Gruevski, sosyal medya hesabından, "ülkesindeki siyasi zulüm nedeniyle bulunduğu iltica talebinin Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını" duyurdu.

Gruevski, paylaşımında, Macaristan'a iltica talebinde bulunmasının nedenini "Başvuruda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki yeni hükümetin siyasi zulmü nedeniyle iltica talebinde bulunduğumu ve bu hükümetin, demokratik olmayan adım ve yöntemlerle Makedonya'daki savcılık ve yargı sistemini istismar ederek özgürlüğümü elimden almak istediğini belirttim." şeklinde anlattı.

"Ben adaletten kaçmadım." ifadesini kullanan Gruevski, farklı uluslararası hukuki yöntemler kullanarak "kendisi ve ülkesindeki diğer siyasi zulüm kurbanları için" adalet arayacağını kaydetti.

Makedonya hükümetinden tepki

Makedonya hükümetince yapılan açıklamada ise Gruevski'nin şeffaf bir süreç ile yargılandığı belirtilerek, eski başbakan hakkında birkaç dava ve soruşturmanın daha yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Mahkum Nikola Gruevski, kanunlara göre eski bir başbakan olarak kendisine verilen haklara binaen güvenlik güçlerinin koruması altındaydı ve kendisi hiçbir zaman ölüm tehdidi aldığını bildirmedi. Nikola Gruevski'ye karşı hiçbir siyasi baskı yapılmamıştır." ifadesi yer aldı.

Gruevski'nin herhangi bir devlet kurumundan ölüm tehdidi aldığı yönünde bildirimde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla, Gruevski'nin amacının adaletten kaçmak olduğu sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'a, Gruevski'nin Macaristan'a sığınıp siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin nota verildiği hatırlatılan açıklamada, Gruevski'nin iadesi için gerekli belgelerin Macar tarafına iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Makedonya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Macaristan'dan, uluslararası hukuka saygılı ve şartsız şekilde Gruevski'nin aldığı cezayı çekmesi için iadesini beklemektedir." denildi.

Olay

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." paylaşımında bulunmuştu.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Hani i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.

Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.

Diğer taraftan, geçen yıl Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir dava kapsamında, aralarında Gruevski'nin de bulunduğu bazı kişilerin pasaportuna el konulmuştu.