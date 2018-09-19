Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

9,6 milyar Liberya doları merkez bankasına götürülürken kayboldu

Liberya'nın yurt dışında basarak ülkeye getirttiği yaklaşık 9,6 milyar Liberya dolarının Merkez Bankasına götürülürken kaybolduğu ortaya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Kasım 2017 ve Ağustos 2018 tarihlerinde yurt dışında basılarak ülkeyi getirilen ancak Merkez Bankasına sevkiyat sırasında kaybolan 9,6 milyar Liberya dolarının bulunması için soruşturma başlattı.

Liberya Enformasyon Bakanı Eugene Nagbe, radyoda yaptığı açıklamada, Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın bugüne kadar durum hakkında bilgilendirilmemesi nedeniyle huzursuz olduğunu kaydetti.

Nagbe, durumun endişe verici olduğunu belirterek, yakın bir zamanda paraların bulunacağını ifade etti.

Yurt dışında basılarak başkent Monrovia limanına bu yılın mart ayında getirilen paralar, Merkez Bankasına götürülerken ortadan kayboldu.

Öte yandan, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtilerken, halka itidalli olunması çağrısında bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den down sendromlu gence uçakta doğum günü sürprizi

THY´den down sendromlu gence uçakta doğum günü sürprizi

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA