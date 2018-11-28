Eski Ukrayna Dış İstihbarat Başkanı: Ukraynalı denizcileri Kerç boğazında topun ağzına koyan Kiev’di
Eski Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı, General Nikolay Malomuj, Kerç boğazında Rusya sınırını ihlal ettikleri için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından tutuklanan Ukraynalı denizcilerin Kiev tarafından topun ağzına koyulduğunu söyledi.
Politika sitesine demeç veren eski Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı, General Nikolay Malomuj, Kiev'in Kerç boğazında sınır ihlali yapan gemi personelini kendi elleriyle topun ağzına koyduğunu ifade etti.
Malomuj, gemilerin Rusya kontrolündeki bölgeye girdiğini, silah kullanılarak ihlalcilerin tutuklanması dışında başka bir senaryonun gerçekleşmediğine dikkat çekti.
Malomuj'a göre, Kiev gemiler için kasıtlı olarak bu güzergâhı seçtiğini ve bunun büyük bir suç olduğunu vurguladı.
(Sputnik)
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