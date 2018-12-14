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Etiyopya, Eritre sınırındaki askerlerini geri çekmeye başladı

Etiyopya ordusu, Eritre'yle yapılan barışın ardından sınırdaki askerlerini geri çekmeye başladığını duyurdu.

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Üst düzey generallerin katılımıyla düzenlenen ve FANA televizyonunda yayınlanan basın toplantısında konuşan General Asrat Denero, Eritre'den Etiyopya'ya yönelik tehditin azalması nedeniyle bölgede artık ana kuvvetlerin yer almasına gerek kalmadığını söyledi.

Denero, buradan çekilen birliklerin, başka bölgelere sevk edildiğini aktarırken, iki ülke halkının da barış içinde yaşamak istediğini gösterdiğini dile getirdi.

Ordu yapılanmasında reform

Öte yandan, orduda yeni bir reform hamlesi başlatan Etiyopya, komutanlık sayısını 6'dan 4'e indirirken, deniz kuvvetlerinin yeniden oluşturulması için de yeni bir komite kurdu.

Eritre'nin, 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında, sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta, on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de, 2000'de imzalanan anlaşmaya karşın, Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine, bu ülkeler arasındaki gerginlik devam etmişti.

İki ülke arasında temmuz ayında yapılan barış sonrasında ise diplomatik ve ekonomik ilişkiler yeniden tesis edilmişti.

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