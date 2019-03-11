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Etiyopya Havayolları 'Boeing 737 Max 8'lerin seferlerini durdurdu

Etiyopya Havayolları, dün yaşanan uçak kazasının ardından Boeing '737 Max 8' tipi uçaklarının seferlerini durdurduğunu bildirdi.

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Şirket sözcüsü Asrat Begashaw, yaptığı açıklamada, Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarından birinin pazar günü başkent Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı sefer sırasında kalkıştan bir süre sonra düşmesinin ardından güvenlik tedbiri olarak aynı model 4 uçağın uçuşlarının durdurulduğunu kaydetti.

Begashaw, uçakta bulunan 157 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra enkazın olduğu bölgede arama ve inceleme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

6 AYDA 2 KAZA

ABD'li Boeing firmasının ürettiği 737 Max 8 tipi uçakların son 6 ayda iki büyük kazaya karışması, uçakların güvenliğine dair tartışmaları gündeme getirdi.

Geçen yıl ekim ayında Endonezya'da Lion Havayollarına ait 737 Max 8 tipi yolcu uçağı kaza yapmış, kazada uçakta bulunan 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Her ne kadar kazanın sebebi henüz belirlenmemiş olsa da her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan bir teknik hata bulunması olasılığını güçlendiriyor.

Kazanın ardından Çin Havacılık İdaresi, ülkedeki tüm havayolu şirketlerine 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurma talimatı verdi.

Öte yandan, Cayman Adalarına ait havayolu şirketi Cayman Havayolları da 2 yeni Boeing 737 Max 8 yolcu uçağının seferlerini durdurduğunu duyurdu.

KAZANIN SEBEBİ KONTROL YAZILIMI OLABİLİR

Boeing, Avrupalı rakibi Airbus'ın orta mesafede daha verimli yakıt kullanan A321 model güncellemesine karşı geliştirdiği 737 Max modellerinde, uçak motorunu daha etkin hale getirmek için daha büyük bir motor inşa etmişti. Yeni motorun idaresi için de yeni bir uçuş kontrol yazılımı geliştirilmişti. Söz konusu yazılımın "kontrol yasası" adı verilen otomatik pilot aktifken pilotların müdahalesini devre dışı bırakan bir sistem içerdiği biliniyor.

Kazanın 737 Max 8'lerin uçuş kontrol yazılımındaki pilot kontrolünü devre dışı bırakan bu özellikten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Endonezya'da yaşanan kaza sonrası 737 Max'in bu özelliğiyle ilgili pilotların daha fazla bilgilendirilmesi gereğine vurgu yapılmış, pilotlara bu konuda kurslar verilmişti. Etiyopya Havayolları pilotlarının söz konusu kursları alıp almadığı bilinmiyor.

Boeing'in 737 sınıfı uçakları, Fransız-Alman ortaklığı Airbus'ın ürettiği A320 sınıfı yolcu uçaklarıyla dünyada en çok satılan yolcu uçağı durumunda bulunuyor. Dünyada halihazırda Boeing 737 sınıfı 10 bin uçak, Airbus A320 sınıfı ise 8 bin uçak havayolu şirketlerine hizmet veriyor.

''Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar''

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