AA 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:25 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:25

The Reporter gazetesinin haberine göre, Etiyopya Sivil Havacılık İdaresi Genel Direktörü Wesenyeleh Hunegnaw, güvenlik birimleriyle yapılan istişareler neticesinde barajın üzerinden tüm kargo ve yolcu uçaklarının geçişinin yasaklandığını söyledi.

Hunegnaw, Benishangul-Gumuz eyaletinde yer alan barajın üzerinden geçişlerin özel izne bağlı olacağını aktardı.

Etiyopya ordusu, Nil Havzası'nda krize yol açan Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan koruyacağını açıklamıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.



Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Mısır ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlıklar

Barajın ilk yapılmaya başlandığı dönemlerde projeye tamamen karşı çıkan ve konuyu milli güvenlik meselesi olarak gören Mısır, ülkede yaşanan istikrarsız dönemler ve iktidar değişikliklerinin de etkisiyle durumu kabullenmiş gözüküyor.

Anlaşmazlık konularının başında barajın su ile doldurulma süresi geliyor. Mısır tarafı barajın tamamının 7 yılda doldurulmasını istiyor. Etiyopya’nın ise maksimum 3 yılda süreci tamamlamayı hedeflediği konuşuluyor. Etiyopya yönetimi 2023’te ise inşaat işlemlerini tamamlayıp elektrik üretimine başlamayı planlıyor.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele, geçen ağustosta yaptığı açıklamada, Mısır Sulama Bakanı Muhammed Abdulati’nin kendisine barajın 7 yılda doldurulması talebinde bulunan bir öneri belgesi sunduğunu söylemişti.

Görüşmelerde öne çıkan ikinci konu ise bırakılacak su miktarı. Mısır tarafı yıllık 40 milyar metre küp su istiyor. Üçüncü mesele yağış durumuyla ilgili. Mısırlılar barajın doldurulma süresinin sadece zamana bağlanmaması, kuraklık ve yağış durumunun da hesaba katılarak zaman periyotunun esnek bırakılmasını istiyor.

Mısırlı yetkililerin bir dördüncü talebi ise Sudan’daki barajların yanı sıra Mısır’daki Asvan Barajı ve diğer küçük barajların tam kapasite doldurulması ve dolu tutulması. Mısır yönetimi olası bir kuraklık durumunda sadece Etiyopya yönetimine bağlı kalmadan krizi bir süre yönetebilmek adına Mısır ve Sudan’daki barajları bir sibop kapağı ve güvenlik önlemi gibi görüyor.

Barajı yapımı 2011’de başladı

Etiyopya, Mısır’da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek’in 2011’de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak, Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede yapılıyor.

İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış olan uluslararası anlaşmalarda, Mısır’ın Nil Nehri’ndeki yıllık su hissesi 55 milyar metreküp, Sudan’ın ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti.

Savaş telaffuz edildi

Üç ülke yetkilileri arasında geçen 6 Ekim’de gerçekleşen görüşmede Mısır’ın uluslararası arabulucu talebinde bulunması üzerine müzakereler tıkanmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in 22 Ekim’de yaptığı açıklamada, "Kendimizi savunacak yeterliliğe sahibiz ama savaş bir çözüm değil." ifadesini kullanması “Mısır’a savaş tehdidi” olarak yorumlanmıştı.