Etiyopya uçak kazası sonrasında Boeing 777-X lansmanı ertelendi

Yapılan açıklamada, lansmanın ertelenme sebebi olarak, Etiyopya´da düşen uçak hakkındaki soruşturmaya verilecek olan teknik destek gösterilirkeni lansmanın ne zaman yapılacağı belirtilmedi.

Boeing verilerine göre Ocak ayı sonunda 777-X modeli için toplam 326 sipariş verilmişti.

Çin Sivil Havacılık Yönetimi, ülkedeki tüm havayolu şirketlerine Boeing 737-Max modellerini, son iki kaza için raporlar gelene dek havalandırmamayı tavsiye etti.