Etiyopya uçak kazası sonrasında Boeing 777-X lansmanı ertelendi
Boeing 13 Mart tarihinde yapılması planlanan Boeing 777-X modelinin lansmanını, Etiyopya Havayollarına ait bir Boeing 737-8 MAX´ın 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düşmesi ardından, ertelediğini ancak programın planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.
- DHA
Yapılan açıklamada, lansmanın ertelenme sebebi olarak, Etiyopya´da düşen uçak hakkındaki soruşturmaya verilecek olan teknik destek gösterilirkeni lansmanın ne zaman yapılacağı belirtilmedi.
Boeing verilerine göre Ocak ayı sonunda 777-X modeli için toplam 326 sipariş verilmişti.
Çin Sivil Havacılık Yönetimi, ülkedeki tüm havayolu şirketlerine Boeing 737-Max modellerini, son iki kaza için raporlar gelene dek havalandırmamayı tavsiye etti.
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